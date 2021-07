Audacity accusato di essere un potenziale spyware: ecco perché

Il famoso software gratuito e open source di editing audio Audacity nel corso delle ultime ore è diventato “vittima” di alcune pesanti accuse di "spyware" da parte di moltissimi utenti, tutto a causa di una serie di cambiamenti alle politiche sulla privacy applicati dai nuovi proprietari del programma stesso.

Tutto ha origine da un rapporto di Fosspost, il quale evidenzia come Muse Group, società che due mesi fa ha acquisito Audacity per aggiungerlo al portfolio di programmi dedicati al mondo della musica – si contano già Ultimate Guitar e MuseScore -, abbia deciso di cambiare la sezione dell’informativa sulla privacy aggiungendo vari meccanismi di raccolta dei dati personali e anche una serie più ampia di dati.

Nello specifico, si parla di informazioni come processore del computer d’interesse, versione del sistema operativo utilizzato, indirizzo IP, segnalazioni di arresti anomali, codici di errore e messaggi generati da Audacity nel corso del suo utilizzo. Tutti questi dati, inoltre, vengono archiviati all’interno di server collocati negli Stati Uniti, in Russia e anche in Europa per la durata di un anno.

Tra le aggiunte più curiose e preoccupanti si segnalano poi la raccolta di dati “per l'applicazione legale, contenziosi e richieste delle autorità (se presenti)” e l’impedimento dell’utilizzo di Audacity per persone di età inferiore ai 13 anni, fatto che costituirebbe una violazione della licenza GPL utilizzata da Audacity stessa.

In seguito a tali cambiamenti, gli utenti si sono riversati su piattaforme come Reddit e GitHub per chiedere ai più esperti le possibili ragioni dietro queste novità e, soprattutto, se è possibile effettuare un fork di Audacity per creare un progetto open source separato, gratuito e non controllato dal Muse Group, così da evitare ogni raccolta di dati. Al momento la società non ha ancora rilasciato dichiarazioni in risposta a queste accuse, dunque se non volete condividere queste informazioni, vi consigliamo di installare una versione precedente del programma, o di disinstallarlo, in attesa di chiarimenti sull'uso e raccolta di questi dati.

Restando nel tema della sicurezza informatica, recentemente un noto servizio VPN è stato attaccato da un gruppo di hacker, fatto che è risultato infine nella vendita dei dati di 69.400 utenti; o ancora, in rete sono particolarmente diffuse versioni false di programmi come Dropbox contenenti virus.