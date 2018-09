Audi presenta il suo primo SUV elettrico, si chiamerà E-Tron

Dopo le richieste da parte di Volkswagen di produrre auto elettriche per tutti i suoi marchi entro il 2030, anche Audi ha rivelato il suo primo veicolo elettrico: parliamo dell’E-Tron, un SUV che già si era mostrato nei giorni passati tra vari prototipi, ma che ora finalmente è stato rivelato nei dettagli.

In arrivo a metà del 2019, il prezzo di partenza sarà di 74.800 dollari e avrà come standard sospensioni ad aria, ruote da 20 pollici, luci a LED, sedili climatizzati, tetto panoramico e caricatore wireless a induzione per dispositivi portatili. A 81.800 dollari si potrà invece aggiungere il pacchetto di assistenza alla guida, sedili massaggianti e altre funzionalità hi-tech.

Ad aggiungersi alle versioni a disposizione, 99 pezzi della first edition verranno vendute a 86.700 dollari e avranno ruote da 21 pollici, una speciale colorazione grigia, interni in pelle nera, pinze dei freni arancioni e una telecamera con visione notturna posteriore. Per quanto riguarda i consumi, l’Audi E-Tron avrà un’autonomia di circa 400 km con una singola carica, grazie ad una batteria da 95 kWh (seconda in termini di capienza solo alla Tesla Model X 100D).

Il nuovo SUV elettrico di Audi avrà due motori, uno per ogni asse: l’anteriore sarà da 125 kW mentre il posteriore da 140 kW, raggiungendo i 355 CV e un tempo 0-100 km/h di circa 6 secondi. Audi inoltre conferma che sarà possibile ricaricare la batteria fino all’80% in mezz’ora.