Audible gratis per 30 giorni: l'offerta Amazon per il Prime Day 2023

In giornata odierna Amazon non ha solo annunciato le prime offerte del Prime Day 2023, ma ha anche lanciato una serie di promozioni di contorno riguardanti i propri servizi che sono già attive.

E se qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alla promozione su Amazon Music Unlimited, oggi siamo qui a parlare di un’offerta molto interessante su Audible, il servizio di audiolibri del colosso di Seattle.

Da oggi 21 Giugno, infatti, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible o che hanno disdetto l’abbonamento da almeno sei mesi, avranno la possibilità di abbonarsi al servizio per un periodo d’uso gratuito di tre mesi ed avere accesso illimitato al catalogo composto da migliaia di audiolibri, podcast ed AUdible Originals da ascoltare ovunque, in qualsiasi momento, anche offline, sia dall’app che dal sito web.

Audible permette di ascoltare gli audiolibri su smartphone, tablet, computer o Amazon Echo anche da offline. Il catalogo è composto da oltre 70mila audiolibri, Podcast ed Audible Originals.

Dopo tre mesi l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 Euro al mese, come si può leggere direttamente sul sito di Audible. Tuttavia, è comunque possibile disattivare il rinnovo automatico.

Ovviamente ricordiamo che seguiremo su queste pagine l'Amazon Prime Day 2023 con tutte le offerte e promozioni.