Audible, sconto del 70% per sei mesi: l'offerta di primavera Amazon

In attesa del via alle offerte di primavera di Amazon, che prenderanno il via alle 18 di oggi 27 Marzo 2023, il colosso di Seattle propone già uno sconto molto interessante sul suo servizio di audiolibri Audible.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata ad Audible, è possibile ottenere Audible a 2,95 Euro al mese per sei mesi, con un risparmio del 70% rispetto al prezzo di listino previsto dal servizio. Al termine del periodo promozionale il costo passa a 9,99 Euro, ma viene comunque data la possibilità di cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento.

Di seguito i termini e le condizioni:

Offerta valida fino alle ore 23:59 del 03.04.2023 .

. Offerta riservata ai clienti selezionati che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Dopo 6 mesi a 2,95€, l'abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di €9,99 al mese fino a cancellazione.

Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente.

L'offerta è valida solo per i clienti in Italia.

L’offerta ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Audible GmbH ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso di Audible (a https://www.audible.it/legal/conditions-of-use). Per l'utilizzo è necessario un account cliente Audible.it.

L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.

L'offerta è riservata ai clienti maggiorenni, non è trasferibile e non è convertibile in denaro.

Amazon sottolinea anche che caso di motivi particolari, come malfunzionamenti tecnici, si riserva il diritto di interrompere l'offerta anticipatamente o modificarla.

Audible dà la possibilità di ascoltare gli audiolibri anche offline, da smartphone, tablet, computer e dagli Amazon Echo, il tutto senza pubblicità o interruzioni.