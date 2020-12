Audio by Harman Kardon e nessun caricabatterie: ufficiale il box di Mi 11

In un post su Weibo, Xiaomi ha svelato l'aspetto della confezione del nuovo Xiaomi Mi 11 a distanza di pochissime ore dalla presentazione ufficiale. Il post ha generato numerose perplessità dal momento che il box del nuovo flagship Xiaomi appare poco più grande della scatola di iPhone 12.

Arriva quindi subito dopo la conferma ufficiale che "Mi 11 perde il caricabatterie per rispondere a una domanda crescente di nuove tecnologie cercando di coniugarla alla necessità di proteggere l'ambiente. Tutti abbiamo dei caricatori inutilizzati in casa e questo non è del tutto positivo per l'ambiente".



Ma non è finita qui, poiché il render postato dall'azienda ci rivela che il comparto audio del nuovo Xiaomi Mi 11 sarà prodotto da Harman Kardon. Sulla scatola è infatti presente un'inequivocabile "Sound by harman/kardon" e la nota positiva è che non si tratterebbe del box del modello Pro ma della variante standard.



Il nuovo testa di serie di Xiaomi si prospetta come uno dei dispositivi più completi del 2021, con Snapdragon 888 e il nuovo Corning Gorilla Glass Victus, il "miglior display prodotto da Xiaomi" (Lei Jun) e un comparto audio di tutto rispetto. Non ci resta che aspettare il 28 dicembre per scoprire la scheda tecnica di Mi 11 nel dettaglio.