Auguri Greta Thunberg! L'attivista svedese compie oggi 18 anni

Greta Thunberg, il simbolo dell'attivismo contro i cambiamenti climatici, compie oggi 18 anni. La svedese, nata il 3 Gennaio 2003 in Svezia, spegne diciotto candeline ma come previsto dall'ordinamento della sua terra natia non diventa maggiorenne. Nella nazione nordeuropea, infatti, la maggiore età si raggiunge a 21 anni.

Greta ha iniziato la sua attività con degli scioperi tenuti ogni venerdì dinanzi al parlamento svedese, che le hanno permesso di diventare un'icona a livello mondiale.

Nonostante la pandemia, il suo impegno per sensibilizzare i potenti contro i cambiamenti climatici e ad adottare politiche di sviluppo sostenibile non si è fermato, e tra una diretta ed un'altra continua a far sentire la sua voce.

Emblematico è il discorso pronunciato da Greta all'ONU, dove facendosi portavoce dei suoi coetanei, si è duramente scagliata contro politici e leader di tutto il mondo, rei di aver rubato i sogni "e la mia infanzia con le vostre parole vuote".

I Fridays for Future sono arrivati anche in Italia: nel Settembre 2019 nelle piazze di tutto il Bel Paese erano scesi oltre un milione di ragazzi, ma l'avvento del Coronavirus e le normative anti-assembramenti hanno reso impossibile replicarle nell'anno che si è appena concluso.

Nel frattempo, però, non possiamo far altro che augurare buon compleanno a Greta!