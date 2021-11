Aumenta ancora costo medio schede video: buone notizie per un modello AMD

La crisi globale dei chip continua ad avere un impatto importante sul mondo tech e automotive e la pazienza dei videogiocatori continua a essere messa a dura prova. Ai problemi visti per le RAM DDR5 continua a sommarsi la carenza di schede video AMD e NVIDIA vista nel corso dell’intera annata.

Ancora una volta sono gli esperti tedeschi di 3DCenter a fornirci l’analisi del mercato con aggiornamenti mensili. Seppur riguardi nello specifico i negozi di Austria e Germania, in realtà il trend si allarga all’intero fronte europeo se non occidentale.

Monitorando il prezzo medio di vendita per entrambe le serie GeForce RTX 30 e Radeon RX 6000, essi hanno notato che tra fine ottobre e fine novembre la situazione è peggiorata ulteriormente. Il costo delle GPU RTX 30 è aumentato del 7%, ma attenzione: il prezzo medio delle RTX 3060 è rimasto invariato, mentre i prezzi delle RTX 3070, 3080 e 3090 sono aumentati fino al 7%. Anche le varianti Ti hanno visto un importante aumento: la RTX 3080 Ti è salita del 13%, mentre le 3060 Ti costano addirittura il 19% in più rispetto al 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda AMD, le RX 6600XT e RX 6800XT sono aumentate dell’8%, ma a “bilanciare” il tutto sono le RX 6700XT con un costo diminuito del 10%. I modelli Radeon RX 6600 e RX 6900XT, d’altro canto, sono aumentate di veramente poco. A un anno dal lancio di entrambe le serie RX 6000 di AMD e RTX 30 di NVIDIA mancano segnali di miglioramento e potrebbero mancare ancora per diversi mesi, se non per l’intero 2022.

Chi vuole aggiornare il proprio PC dovrà dunque pazientare e, intanto, magari aggiudicarsi nuove schede madri in sconto per il Black Friday, preparandosi all’upgrade dell’intera build.