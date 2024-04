Aumenta la RAM di 3GB con 2 Crucial Pro in OFFERTA: occasione unica!

Crucial Pro RAM DDR5 CP2K16G60C36U5B è quello che ci vuole per ampliare di ben 32 GB la memoria del tuo Pc. Oggi potrai ottenere 2 banchi da 16 GB ciascuno a soli 127,99 euro, con il 7% di sconto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Crucial Pro RAM DDR5 CP2K16G60C36U5B viene proposto in un diffusore di calore in alluminio unico, ispirato agli origami e che non si surriscalda neppure con le temperature elevate.

Prestazioni eccellenti garantite, con 6000MHz a CL36 per un overclocking stabile e latenza ridotta del 25% per una maggiore frequenza di fotogrammi al secondo-

Compatibile con le CPU desktop Intel Core 12a Gen e superiori. Inoltre, è compatibile con le CPU desktop AMD Ryzen 7000 Series e superiori.

Molto importante il fatto che abbia il supporto di Intel XMP 3.0 e AMD EXPO, sullo stesso modulo, per una massima flessibilità nella costruzione.

Parliamo di un prodotto realizzato da un'azienda con 45 anni di esperienza nel campo delle tecnologie di memorizzazione dei dati. Oggi potrai ottenere due banchi Crucial Pro da 16 GB con il 7% di sconto! Dunque li pagherai 127,99 euro!

