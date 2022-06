Aumentano ancora i prezzi dei chip di TSMC: colpite NVIDIA, AMD e Apple

Se c'è un'azienda che non conosce crisi, quella è certamente TSMC: dopo aver scoperto che il chipmaker taiwanese ha una fila di clienti che parte da Apple e finisce con Qualcomm per i suoi chip a 3 nm, scopriamo oggi che la compagnia sarebbe costretta ad alzare ancora il prezzo dei suoi chip per ridurre la domanda dei suoi partner.

Il portale taiwanese DigiTimes, infatti, ha spiegato che TSMC alzerà il prezzo dei suoi chip nel 2023, in parallelo con l'inizio della produzione dei chip a 3 nm e con il via alla ricerca sul nodo produttivo a 2 nm. L'aumento del prezzo dipenderebbe dal fatto che la domanda delle componenti da parte dei clienti di TSMC non accenni a scendere ormai da anni, ma che anzi continui ad alzarsi anche al netto delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche globali.

L'aumento del prezzo dei chip sarà del 6% circa, poco meno di quanto previsto dai rumor relativi ai costi del nodo a 3 nm di TSMC di un paio di settimane fa, secondo cui i rincari sarebbero stati nell'ordine dell'8-10% per il prossimo anno. Sicuramente, dalla mossa del chipmaker rimarranno colpite le grandi aziende del settore tecnologico, come AMD, Intel, NVIDIA, Apple, Qualcomm e MediaTek.

Le compagnie più colpite, però, saranno i produttori minori di dispositivi elettronici, per i quali un aumento dei prezzi potrebbe tradursi in un abbandono forzato del settore, oppure in un riposizionamento delle proprie catene produttive, passando dalla fornitura presso TSMC a quella presso altri produttori di chip, in maggioranza cinesi.

Ovviamente, l'aumento dei costi potrebbe anche riflettersi sui prezzi di mercato dei prodotti finiti, che potrebbero subire alcuni rincari, anche se la loro entità potrebbe essere tutto sommato ridotta. Intanto, comunque, TSMC dovrebbe riutilizzare i propri ricavi in gran parte per degli investimenti su nuove catene produttive e nuovi impianti, in modo da aumentare la propria offerta di chip, andando incontro alla domanda dei clienti e, potenzialmente, tornare a ridurre i prezzi dei suoi prodotti.