Aumentano i virus ed i malware su Mac: i dati di Malwarebytes

Malwarebytes, gli sviluppatori della popolare applicazione ed antivirus, hanno rilasciato un nuovo rapporto secondo cui le minacce di sicurezza su Mac sarebbero aumentate in maniera consistente nel 2019. Nel documento si legge che i ricercatori hanno esaminato i principali rilevamenti su Windows, Mac ed Android e nella top 25, 6 riguardano macOS.

Aspetto ancora più allarmante è che il 16% delle minacce totali rilevate da Malwarebytes erano malware per Mac. Si tratta di un aumento preoccupante per gli utenti Mac, dal momento che tale dato è stato storicamente basso rispetto agli altri due sistemi operativi.

Come spiegato da Thomas Reed, però, "forse il 16% non sembra impressionante, ma se si considera il numero di dispositivi su cui sono state rilevate queste minacce, il dato diventa estremamente interessante". Reed infatti ha voluto sottolineare come la base di utenti di Malwarebytes su Mac è di circa 1/12 rispetto a quella di Windows.

Un altro aspetto interessante è dato dal fatto che Malwarebytes sta rilevando il doppio delle minacce su Mac rispetto ai PC Windows, ma come spiegato nel rapporto tali risultati riguardano solo i dispositivi su cui è installata l'applicazione. Molti utenti Mac infatti ritengono di non aver bisogno di installare alcun software antivirus, quindi molti di coloro di coloro che hanno proceduto con il download dell'app probabilmente lo hanno fatto solo dopo essere stati infettati, il che ha influenzato in maniera sostanziale i risultati.

Su Windows la situazione è differente e sono tanti gli utenti che installano l'antivirus subito dopo la formattazione o attivazione dei PC.

Altra cosa importante è che le minacce di Mac sono diverse rispetto a quelle di Windows in quanto non si tratta di "malware tradizionali" ma "più mirati o di portata limitata". Spesso si tratta di adware o app indesiderate.

Le prima minaccia per Mac è NewTab, un adware che utilizza le estensioni dei browser per modificare le pagine web e si maschera da tracker per i prezzi dei voli, delle mappe e la navigazione. Ha rappresentato il 4% delle rilevazioni complessive.

Secondo è invece PUP.PCVARK, un gruppo di app indesiderate che per la maggiore erano cloni di Advanced MacKeeper.