Per aumentare le chance di vincere alla lotteria segui questo trucco matematico

La matematica può effettivamente aiutarci a comprendere le intricate probabilità della lotteria. La domanda fondamentale che hanno cercato di rispondere dei matematici dell'Università di Manchester è la seguente: esiste un numero minimo di biglietti da acquistare per garantirsi una vittoria?

La risposta, sorprendentemente, è sì. Concentrandosi sul gioco del Lotto del Regno Unito, dove i partecipanti scelgono sei numeri tra 1 e 59 sperando di indovinare quelli estratti, i ricercatori hanno determinato che per garantirsi almeno due numeri corretti su tutte le 45,057,474 combinazioni possibili, sono necessari soltanto 27 biglietti.

Questa scoperta è stata resa possibile grazie all'uso dei piani di Fano, costruzioni geometriche che permettono di rappresentare le coppie di numeri in modo visivo e intuitivo. La vera sfida matematica non era tanto nel determinare come vincere, quanto piuttosto nel capire il numero minimo di biglietti necessari.

Dimostrare che non si può vincere con solo 26 biglietti si è rivelato un compito arduo. "C'è una tensione intrinseca nel fatto che ci siano solo 156 combinazioni su 26 biglietti. Questo significa che molti numeri non possono apparire molte volte. Alla fine, si scopre che esistono sei numeri che non appaiono mai insieme su un biglietto", ha spiegato il Dr. David Stewart, uno dei ricercatori coinvolti nello studio.

Anche se la teoria suggerisce che comprando 27 biglietti si possa avere una vittoria, nella pratica le cose potrebbero non andare come previsto. I ricercatori hanno messo alla prova la loro idea acquistando 27 biglietti per l'estrazione del 1° luglio 2023, ma i risultati non sono stati così fruttuosi come sperato. Sebbene abbiano vinto tre biglietti, il ritorno economico è stato minimo. Quindi, anche se la matematica può offrire una soluzione intrigante, il lotto rimane, in fin dei conti, un gioco di fortuna.

Nel frattempo c'è chi ha vinto 14 volte alla lotteria usando questa strategia, mentre ci sono luoghi dove 433 persone fanno jackpot tutte insieme.