Con l'aumentare del turismo spaziale, serviranno dei bagnini per lo spazio

Nell'era emergente del turismo spaziale, una domanda cruciale si fa strada: chi soccorrerà i turisti spaziali in caso di emergenza? Questo interrogativo è al centro di un nuovo rapporto della RAND Corporation, un think tank che ha esplorato la crescente necessità di un servizio di soccorso dedicato allo spazio

Mentre aziende private come Axiom, Blue Origin e SpaceX competono per ridurre i costi dei lanci e rendere la vita nello spazio più attraente di quella terrestre, il numero di persone che non sono astronauti professionisti e che viaggiano nello spazio è destinato ad aumentare. Il rapporto sottolinea che attualmente non esiste un consenso globale sulla regolamentazione dei viaggi spaziali.

Di conseguenza, attori statali e, più recentemente, anche alcuni attori privati hanno intrapreso attività nello spazio che mettono a rischio la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità dello spazio stesso. La RAND Corporation propone una regolamentazione più robusta per le navicelle spaziali e l'esplorazione lunare, inclusa la creazione di un Servizio di Soccorso Spaziale.

Questo servizio sarebbe dedicato a rispondere alle emergenze nello spazio, aiutando astronauti e turisti a tornare sulla Terra o affrontando problemi in orbita o nelle basi lunari. Fino ad agosto 2023, meno di 700 individui hanno viaggiato nello spazio.

Tuttavia, la proposta di un Servizio di Soccorso Spaziale "renderebbe possibili alcune missioni più rischiose e, in definitiva, faciliterebbe l'espansione dell'umanità nello spazio", afferma l'istituto. "Sembra ovvio. Più persone volano nello spazio, maggiore è la probabilità che qualcosa vada storto", afferma Jan Osburg, coautore del rapporto.