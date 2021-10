Di quanto è aumentato il prezzo degli iPhone dal primo ad iPhone 13? Lo svela uno studio

I nuovi iPhone 13 sono giunti nei negozi da qualche settimana, e soprattutto Oltremanica si continua ad analizzare la nuova lineup da cima a fondo. Nella fattispecie, uno studio condotto da Self ha monitorato l'andamento dei prezzi al pubblico degli iPhone dal lancio del 2007 ad oggi.

E' emerso che nel corso degli anni il prezzo è aumentato dell'80% ed ora lo smartphone costa in media oltre 400 Dollari in più in tutto il mondo rispetto al primo.

"Dal suo lancio negli Stati Uniti nel 2007, e negli anni successivi in ​​altri paesi, i prezzi dell'iPhone sono aumentati dell'81% in tutto il mondo. Ciò significa che nel 2021, l'ultimo modello di iPhone di punta costa 437 Dollari in più in ciascuno dei 38 paesi in cui è disponibile, rispetto al primo" si legge nel rapporto secondo cui questo incremento non è legato solo allo sviluppo di nuove tecnologie ed i costi di produzione, ma anche all'inflazione.

"Molti paesi hanno sperimentato inflazione e crescita del potere d'acquisto negli anni trascorsi e la nostra ricerca mostra che Apple ha aumentato i prezzi dell'iPhone del 26% in più rispetto ai tassi di inflazione locali. Ciò significa che l'accessibilità locale per un iPhone di punta costa alle persone di tutto il mondo 154 Dollari in più in termini reali rispetto ai primi modelli" continua l'analisi.

Nella pagina della ricerca di Self è anche disponibile una mappa interattiva che mostra la crescita del prezzo: in Italia il rincaro è stato del 27,82%.

Nel frattempo, mentre si continua a parlare di iPhone 13, sono emersi i primi rumor su iPhone 14. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe tagliato la produzione di iPhone 13.