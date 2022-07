Aumenti a raffica per Amazon Prime in Europa, Italia tra le più colpite

La notizia del giorno è senza dubbio rappresentata dall’incremento dell’Amazon Prime Video in Italia, che dal 15 Settembre 2022 passerà a 49,90 Euro all'anno o 4,99 Euro al mese. I rincari a quanto pare però non coinvolgono solo il nostro paese, in quanto sono stati annunciati a raffica per diversi mercati europei.

Le tariffe annuali sono aumentate anche nel Regno Unito, Francia e Germania, dove il costo è comunque più elevato rispetto a quello che dovranno pagare gli utenti italiani:

Regno Unito: da £ 79 a £ 95, con un aumento del 20 percento

Francia: 49€ a 69,90€, con un aumento del 43%.

Germania: 69€ a 89,90€, con un aumento del 30%.

* Italia: 36€ a 49,90€, con un aumento del 39%.

Spagna: 36€ a 49,90€, con un aumento del 39%.

L’Italia quindi è la seconda nazione più colpita da questi rincari, e registra un +39%, seconda solo alla Francia dove il costo del Prime peserà il 43% in più rispetto a quello attuale.

In tutte le nazioni Amazon evidenzia che la scelta è risultata doverosa a causa dell’aumento dei prezzi, l’inflazione ed i costi operativi. Come spiegato da The Verge, questo annuncio arriva pochi giorni prima della pubblicazione dei risultati trimestrali. Nel Q1 2022 Amazon aveva registrato la sua prima perdita trimestrale in sette anni.