L'aumento del livello del mare negli Stati Uniti sta accelerando di anno in anno

Secondo quanto riportato da una valutazione annuale, nella maggior parte delle coste americane l'aumento del livello del mare sta accelerando. Se questo fenomeno dovesse continuare, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo dovranno essere evacuate. Senza contare gli altri effetti (come le inondazioni).

"L'accelerazione può cambiare il gioco in termini di impatto e pianificazione, quindi dobbiamo davvero prestare attenzione a questi schemi", afferma John Boon del William and Mary's Virginia Institute of Marine Science (VIMS). Delle 32 stazioni monitorate, il team ha rilevato un innalzamento del livello in 27 stazioni. Inoltre, 25 località hanno registrato tassi di innalzamento del livello del mare più elevati rispetto al 2019.

Infine, solo cinque stazioni in tutto il paese hanno registrato un calo del livello del mare, quattro delle quali si trovano in Alaska. "Sebbene il livello del mare si sia alzato molto lentamente lungo la costa occidentale", afferma la scienziata Molly Mitchell, "i modelli prevedono che inizierà a salire più velocemente. Le valutazioni degli ultimi tre anni supportano questa idea". Non solo gli Stati Uniti: secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) l'innalzamento del livello del mare sta accelerando in tutto il mondo.

Se le emissioni aumentassero ulteriormente, le acque potrebbero aumentare fino a 2.5 metri entro il 2100. Secondo l'attuale tasso, i dati della NASA e dell'Europa indicano che gli oceani del mondo potrebbero salire di 0.65 metri entro la fine del secolo. Un dato piuttosto ottimista visto la tendenza attuale.