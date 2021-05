L'aumento delle temperature porterà zanzare con nuovi virus

Il virus del Nilo occidentale viene diffuso dalle punture di zanzare e, ad oggi, non sono disponibili vaccini. La maggior parte delle persone è asintomatica, ma in alcuni casi può portare anche a gravi patologie neurologiche.

Gli scienziati dello United Kingdom CEH, del BioS in Scozia e dell'Università di Glasgow, hanno sviluppato un nuovo modello per determinare il rischio di un'epidemia di virus del Nilo occidentale nel Regno Unito.

Il rischio, per ora limitato, si espanderà nei prossimi decenni con l'aumentare delle temperature, ed è per questo motivo che conoscere se o quando la malattia colpirà nuove zone e popolazioni è di fondamentale importanza. Nel Regno Unito è già presente la zanzara Culex pipiens, che ha la capacità di trasmettere l'infezione e potenzialmente portare a ricadute negli esseri umani.

Il virus del Nilo occidentale è divenuto già endemico in Italia e ci sono stati focolai anche in Germania, fatto che determina uno spostamento verso climi più temperati. Secondo quindi il modello di studio, il rischio aumenterà costantemente permettendo futuri focolai nel Regno Unito.

Le probabilità di crescita di un focolaio aumentano sostanzialmente se la stagione calda, con la presenza delle punture di zanzare, si prolunga più a lungo o se vengono introdotti nuovi ceppi virali, che si replicano ad un ritmo più elevato di quelli già studiati.

Anche se per ora il pericolo è minimo, bisogna comunque studiare provvedimenti per prepararsi a future epidemie, ed il modello preso in esame potrebbe essere adatto anche per esaminare altri virus, malattie o altre specie di zanzare o insetti.

La ricerca, pubblicata sul Journal of the Royal Society Interface, potrà anche permettere ai medici, ed alle strutture sanitarie, di essere a conoscenza dei sintomi, dei test e di chi sarà più a rischio di ammalarsi gravemente.