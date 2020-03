Niente aumento di velocità per Kena Mobile: l'operatore di TIM smentisce

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia dell'aumento della velocità di navigazione di Kena Mobile a 150 Megabit al secondo, rispetto ai 30 Megabit attuali. Ebbene, l'indiscrezione è stata smentita in via ufficiale dall'operatore virtuale di TIM.

In risposta alla notizia pubblicata da Tariffando, il gestore ha infatti allontanato l'indiscrezione. Kena, in risposta ad una richiesta di commento, ha infatti bollato come falsa la news circolata nelle scorse ore.

Non sappiamo se si sia trattato di un errore di comunicazione oppure se il rumor fosse totalmente infondato, ma il passo indietro sicuramente non sarà accolto favorevolmente dagli utenti che avevano già pregustato la possibilità di navigare ad una velocità di navigazione più elevata dalle proprie SIM.

Ricordiamo che attualmente Kena propone tre offerte:

8,99 Euro al mese - 50 gigabyte e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Attivabile esclusivamente da coloro che acquistano una nuova scheda;

13,99 euro al mese - 70 gigabyte e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Attivabile da tutti;

4,99 Euro al mese - minuti illimitati verso tutti. Attivabile dai nuovi clienti che mantengono il proprio numero portandolo da un altro operatore.

Per tutte le offerte è anche previsto il pagamento di un contributo iniziale di 9,99 Euro.