Questi auricolari abbattono completamente il rumore esterno: ora in OFFERTA

Anker Liberty 4 NC sono auricolari straordinari e molto utili, con cancellazione rumore adattiva del rumore esterno, Hi-Res Audio, autonomia fino a 50 ore, e l'ultima tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e immediata. Grazie allo sconto del 22%, potrai pagarle solo 69,99 euro! Risparmiando così ben 20 euro sul prezzo di listino.

Gli auricolari sono dotati di un sensore audio con un'avanzata camera di isolamento che cancella fino al 98,5% del rumore. La funzione Adaptive ANC 2.0 esegue calcoli e regolazioni in tempo reale in base ai canali uditivi e all'ambiente esterno, per la massima tranquillità anche in ambienti rumorosi. Non dovrai quindi temere che le tue chiamate importanti vengano interrotte da fastidi esterni.

I driver personalizzati da 11 mm offrono un suono sempre nitido e dettagliato. l'audio wireless ad alta risoluzione (Wireless Hi-Res Audio) e la tecnologia LDAC trasferiscono il triplo dei dati rispetto al normale Bluetooth.

La funzione HearID 2.0 si adatta alle tue abitudini, ma puoi sempre modificare le impostazioni, utilizzare l'equalizzatore completamente regolabile o scegliere tra 22 impostazioni predefinite.

La batteria è di lunga durata: è stato testato che con una sola ricarica è possibile l'ascolto di 1.000 brani consecutivi o la visione 30 film consecutivi. Ideale quindi per viaggi lunghi.

