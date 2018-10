Auricolari Bluetooth per sport ed altoparlante wireless Sony in offerta su Amazon

Nuova settimana, nuova serie di offerte su Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi due prodotti a prima vista diversi, ma che rientrano nella stessa categoria: l'intrattenimento. Nello specifico, si tratta di un paio di auricolari Bluetooth impermeabili ed un altoparlante wireless Sony.

Partendo dalle prime, si tratta di auricolari Bluetooth, con certificazione IPX6 che le rendono ottime per gli sportivi in quanto non subiscono alcun danno dalla pioggia. A ciò si aggiunge anche la tecnologia CVC6.0 di cancellazione del rumore dal microfono ed un'autonomia annunciata di 10 ore per la batteria. Il prezzo proposto da Amazon per la giornata di oggi è di soli 18,99 Euro, rispetto ai precedenti 59,99 Euro di listino.

Il secondo prodotto proposto in offerta è un altoparlante wireless portatile Sony, modello SRS-XB21, anch'esso resistente all'acqua e composto da due unità speaker da 42 millimetri, che garantiscono un suono pulito e potente per la visualizzazione di filmati o l'ascolto audio. Inoltre, la durata della batteria dichiarata da Sony è di 12 ore, mentre il controllo viene garantito tramite un unico pulsante che consente di accedere a tutte le funzionalità, compreso l'audio Extra Bass con modalità Live Sound.

Ma veniamo al prezzo: solo per oggi Amazon lo propone a 74 Euro, rispetto ai 119 Euro di listino.