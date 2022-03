Auricolari Bose e Jabra di fascia alta in offerta su Amazon, al prezzo più basso di sempre

Oltre alle promozioni Amazon su auricolari Samsung e Beats con tagli di prezzo anche fino al 49%, il gigante dell’e-commerce consente in questi ultimi giorni di marzo 2021 di acquistare auricolari Bose e Jabra di fascia alta in offerta. Vediamo assieme di quali modelli si tratta e i rispettivi prezzi: ci sono anche cuffie al prezzo minimo storico!

Sconti Amazon su auricolari Bluetooth Bose e Jabra

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear, Auricolari Wireless con Design Che Isola Dal Rumore, 4 Microfoni per Chiamate Chiare, Bassi Ricchi, Audio personalizzabile e Modalità Mono, Grigio Scuro: 59,99 Euro

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless - Cancellazione attiva del rumore avanzata - Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti - Custodia di ricarica wireless – grigio: 159,99 Euro

Jabra Elite 7 Pro Auricolari Bluetooth In Ear, Auricolari Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Design Compatto, Jabra Multisensor Voice e Alexa Integrati, Nero: 169,99 Euro

Bose Sport Earbuds - Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, Nero, Taglia Unica: 149,99 Euro

Bose Auricolari con cancellazione del rumore QuietComfort, veri auricolari Bluetooth wireless, triplo nero: 229,99 Euro

Al prezzo più basso di sempre è possibile acquistare gli auricolari Jabra Elite 3 e Jabra Elite 7 Pro. In tutti i casi, a occuparsi di vendita e spedizione è la stessa Amazon che, come sempre, ai clienti Prime garantisce la consegna in un giorno soltanto. Se preferite il pagamento a rate, inoltre, potrete selezionare il piano della società statunitense da 5 mensilità Tasso Zero, o il pagamento dilazionato secondo piano Cofidis.

