Con questi auricolari le chiamate non saranno più le stesse: PREZZO CROLLA!

TOZO NC9 sono auricolari davvero utili per quanto effettuano spesso chiamate mentre fanno altro (lavoro, sport, shopping, ecc.) o vogliono ascoltare la propria musica preferita con un audio naturale e godibile e senza interruzioni da rumori esterni.

Adottano una tecnologia avanzata di riduzione del rumore attivo che si concentra soprattutto sull'eliminazione dei rumori a bassa frequenza come quelli dell'ambiente aereo, dei treni, degli uffici affollati, ecc. Cosicché non sarai disturbato dai rumori esterni, anche i più chiassosi e insistenti.

Molto interessante la funzione Modalità trasparente: ti consente di interagire con il mondo che ti circonda. Sarai in grado di sentire chiaramente gli annunci dell'aeroporto o della metropolitana, nonché di capire ciò che accade intorno a te, senza dover rimuovere le cuffie.

Sempre in tema di riduzione del rumore esterno, prevede la doppia eliminazione del rumore del microfono. Ben 3 microfoni integrati: un microfono dedicato interno e due microfoni esterni raccolgono la tua voce e la isolano dai rumori esterni. In questo modo l'interlocutore non sarà minimamente infastidito dal rumore mentre parli.

Autonomia notevole: durare oltre 13 ore di riproduzione con una sola carica, e altri 27 ore grazie alla custodia di ricarica compatta.

La custodia funge anche da caricatore e protegge gli auricolari quando li porti con te. Potrai gestire le chiamate in entrata o i brani in ascolto direttamente dai tastini posti sulle cuffiette.

