Sugli auricolari CREATIVE Aurvana Ace 2 c'è un coupon che ABBATTE il prezzo

CREATIVE Aurvana Ace 2 sono auricolari dal design unico, in nero ma con rifiniture in rame. Anche la custodia non è da meno. Tantissime le funzioni per rendere l'ascolto adattivo e confortevole, oltre alla possibilità di gestire le chiamate o i brani in ascolto comodamente dall'orecchio. Sfrutta il coupon al 15% applicabile con una semplice spunta.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Sono dotati della tecnologia xMEMS, driver dinamici da 10 mm personalizzati e la tecnologia aptX Lossless. Audio a livello di CD, con la stessa qualità.

Con Bluetooth LE Audio di nuova generazione offrono un'eccezionale qualità audio senza fili con bitrate e consumo energetico inferiori per un'esperienza di ascolto HD più coinvolgente.

I rumori esterni non ti infastidiranno più: è in grado infatti di eliminare il rumore indesiderato. Invece, passando alla Modalità Ambiente ti permetterà di ascoltare la giusta quantità di atmosfera esterna. Molto utile per esempio nei mezzi pubblici per ascoltare gli altri o l'annuncio delle fermate. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc, sono perfette per chiamate vocali cristalline.

Veniamo alla durata della batteria: fino a 6 ore con una singola carica. Confortevoli i comandi touch.

Molto elegante anche la custodia di ricarica, traslucida con nucleo in rame. Sembra quasi la custodia di un gioiello.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.