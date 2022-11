Auricolari Echo Buds (2a gen) a metà prezzo su Amazon Italia, mai così basso

Il Black Friday 2022 si avvicina e anche Amazon sta passando all’attacco con offerte aggressive: assieme agli Echo Dot con Philips Hue al 70% in meno, il gigante dell’e-commerce propone in queste ore gli auricolari Echo Buds di seconda generazione a metà prezzo. Non si è mai visto uno sconto così su questo prodotto!

Per chi si trova alla ricerca di auricolari, questo modello non va assolutamente snobbato: si tratta dell’ultima generazione di cuffiette True Wireless proposte dalla società statunitense, lanciate nella primavera del 2022. A poco più di sei mesi, dunque, vederle al prezzo attuale è davvero sorprendente:

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero: 59,99 euro (119,99 euro)

Si tratta pertanto di un taglio del 50% spaccato, ovvero di 60 euro sul listino. Questa versione è quella con ricarica cablata, mentre la versione con ricarica wireless e base Anker compatibile viene venduta a 87,98 euro al posto di 157,98 euro, ergo al 44% in meno. Il pagamento può essere sempre effettuato in 5 rate mensili secondo piano Amazon e la consegna è sempre gratuita per i clienti abbonati a Prime.

Come già anticipato, osservando lo storico dei prezzi si evince che questa offerta è la prima volta che viene proposta, raggiungendo il prezzo più basso di sempre; lo stesso vale anche per la versione con base per ricarica wireless.

Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi rimandiamo alla recensione di Amazon Echo Buds 2.