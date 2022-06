Auricolari JBL e Samsung in offerta su Amazon, tagli di prezzo fino al 59%!

Se siete appassionati di musica e state cercando nuovi dispositivi audio per viaggiare o andare in palestra, Amazon ha i modelli che fanno al caso vostro: eccovi, in alternativa alle cuffie Sony di fascia alta in offerta, alcuni auricolari JBL e Samsung in sconto. Pensate, si parla di prezzi che scendono anche sotto il 50%!

Sconti Amazon su auricolari TWS JBL e Samsung

JBL TUNE 230NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX4 con Microfono Integrato per Musica, Sport e Chiamate, Fino a 40h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 79,99 Euro

TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX4 con Microfono Integrato per Musica, Sport e Chiamate, Fino a 40h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 79,99 Euro JBL UA True Wireless Flash X Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 110,59 Euro

Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 110,59 Euro Samsung Galaxy Buds Live Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore (ANC), batteria a lunga durata, suono di AKG, vestibilità comoda, nero (versione tedesca), cromato: 69,99 Euro

Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore (ANC), batteria a lunga durata, suono di AKG, vestibilità comoda, nero (versione tedesca), cromato: 69,99 Euro Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia di Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Black/Graphite, 2021 [Versione Italiana]: 78,78 Euro

Evidenziamo in particolar modo lo sconto del 59% sulle Samsung Galaxy Buds Live: si parla di 100 Euro in meno che portano il prezzo estremamente vicino al minimo storico – si parla di qualche centesimo di differenza. Allo stesso modo, per le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 si tratta di un risparmio del 47%.

Amazon si occuperà sempre della spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, mentre la vendita a volte potrebbe essere effettuata da negozi di terze parti; pertanto, consigliamo sempre di verificare il feedback dell’utenza prima di procedere con l’acquisto.

