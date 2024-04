Auricolari JBL Tune Flex Ghost, errore di prezzo? Meglio approfittare!

JBL Tune Flex Ghost Auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth offrono chiamate straordinarie, grazie a funzioni come JBL Pure Bass e ai driver da 12 mm. Per un suono potente e bassi puri. Anche l'ascolto della musica ne gioverà. Prendile ora con il 41% di sconto, pagando solo 59 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Resta concentrato sulla musica con la cancellazione attiva del rumore o sintonizzati sull’ambiente circostante con Ambient Aware.

C'è anche l'esclusiva funzione Talk Thru la quale permette di conversare senza togliere le cuffie.

Straordinaria batteria: fino a 32 ore (8+24) di autonomia e 2 ore extra di musica con solo 10 minuti di ricarica. Così le avrai sempre pronte all'uso.

La funzione Voice Aware e ben quattro microfoni offrono invece chiamate chiare.

Comodissime per quanti vogliono indossarle durante l'attività fisica, anche sotto la pioggia. Infatti, il design open ear fa sì che non cascano mai dalle orecchie. Mentre la certificazione IPX4 le rende resistenti all'acqua, quindi non dovrai temere la pioggia o una sudorazione eccessiva.

Ecco cosa contiene la confezione: 1 x JBL Tune Flex Ghost Auricolari In Ear, Custodia di Ricarica, Cavo di Ricarica USB Type-C, 1 Copriauricolare Aperto, 3 Misure di Copriauricolari, Guida Rapida, Scheda Sicurezza.

