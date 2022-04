Auricolari Nothing Ear (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se nella mattinata odierna vi abbiamo proposto uno sconto del 20% su un laptop ASUS, attivo in questi giorni su Amazon, in questo primo pomeriggio torniamo sullo stesso portale fondato da Jeff Bezos per gli auricolari Nothing Ear (1) al prezzo minimo storico, grazie a uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

Gli auricolari che vengono proposti in offerta dal colosso dell’e-commerce sono i seguenti:

Nothing Ear (1) - Cuffie wireless ANC (Active Noise Cancelling), bianche: 74,99 Euro

A disposizione dei consumatori su Amazon è possibile trovare anche la variante nera delle medesime cuffie, le quali con questa offerta del 25% raggiungono il prezzo più basso di sempre. Scendendo nel dettaglio del dispositivo, si tratta di auricolari particolarmente leggeri e dal design decisamente unico, dato che lo stelo trasparente consente di vedere parte dei circuiti interni.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno ai clienti abbonati a Prime, e manterrà attiva questa promozione esclusivamente fino a sabato 7 maggio 2021, ovverosia per i prossimi 11 giorni. Insomma, se questo prodotto dovesse essere di vostro interesse, allora questa è senza ombra di dubbio un’occasione imperdibile per acquistarlo a un prezzo piuttosto interessante.

Se invece non conoscete gli auricolari di cui stiamo parlando, vi rimandiamo alla recensione di Nothing Ear (1).