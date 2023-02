Auricolari OPPO Enco quasi al prezzo più basso di sempre su Amazon

Nella mattinata odierna vi abbiamo fatto notare l’offerta Amazon sull’iPhone 14 Pro, ma non è l’unica lanciata in questi giorni sullo stesso portale che vale la pena segnalare. Se state cercando degli auricolari, sappiate che potete trovare OPPO Enco X ed Enco X2 quasi al prezzo più basso di sempre.

Il primo modello è arrivato sul mercato ormai nel 2020, ma resta ottimo ancora oggi con il suo driver dinamico da 7mm, e range di frequenza tra 20Hz e 20 kHz. Gli OPPO Enco X possono essere utilizzati sia con device Android che con device iOS, hanno il certificato IP54 e cancellazione attiva del rumore. Il prezzo, dunque, scende da 179,99 euro a 89,99 euro, con pagamento completabile anche in cinque rate senza interessi e consegna gratuita in un giorno.

Se invece preferite la soluzione di ultima generazione, gli auricolari TWS OPPO Enco X2 hanno un design leggermente più compatto e leggero, batteria da 566mAh per un’autonomia massima dichiarata pari a 40 ore, 4 microfoni per potenziare l’ANC e certificato Hi-Res Wireless. Anche in questo caso la consegna avviene gratuitamente in un giorno, sempre se siete abbonati a Prime, mentre il pagamento può essere effettuato in cinque rate a tasso zero con piano Amazon. In questo caso, il prezzo è di 129,99 euro anziché 199,99 euro.

Essendo due auricolari di fascia medio-alta, a questi prezzi vanno veramente considerati attentamente: il minimo storico, difatti, dista rispettivamente due euro e dieci euro.

