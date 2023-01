Auricolari OPPO quasi al prezzo più basso di sempre su Amazon, 50% in meno

Pochi giorni fa abbiamo parlato di alcune cuffie top di gamma Sennheiser in offerta su Amazon, ma magari la vostra ricerca si focalizza sui dispositivi audio più compatti. Vediamo, pertanto, le promozioni su auricolari OPPO Enco che tagliano i prezzi anche a metà, tra modelli entry-level e di fascia medio-alta.

Specifichiamo subito che i prezzi partono da 25 euro e arrivano a massimo 90 euro; pertanto, non aspettatevi auricolari adatti anche agli audiofili. Se non altro, si tratta di ottime offerte che portano i device quasi al prezzo più basso di sempre. Di seguito trovate le descrizioni complete come riportate sul catalogo Amazon:

OPPO Enco Buds2 , Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, Noise Reduction, Comandi Touch, Batteria ricaricabile, Audio Binaurale, Suono Nitido, Gaming Mode, [Versione Italiana], Bianchi: 24,99 euro

Auricolari True Wireless, 24h di Autonomia, Ricarica Rapida, Bluetooth 5.2, Raggio 10m, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IPX4, [Versione Italiana], Colore White: 39,99 euro OPPO Enco X - Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Neri [Versione Italiana]: 89,99 euro

Facciamo notare, dunque, che tutti e tre i modelli sono particolarmente vicini al minimo storico: su tutti, spiccano le OPPO Enco X vendute a esattamente due euro in più. Amazon si occupa di vendita e spedizione, garantendo la consegna senza costi aggiuntivi e anche in un giorno ai clienti abbonati a Prime.

Sempre su Amazon potete trovare poi OnePlus Nord 2 quasi al minimo storico.