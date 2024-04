Gli auricolari Razer per PlayStation VOLANO al prezzo più basso di sempre

Gli auricolari Razer HammerHead dedicati al mondo PlayStation sono oggi in sconto su Amazon, con un taglio di prezzo estremamente interessante che porta il loro costo al minimo storico assoluto. Meno di 145€ per un paio di cuffiette eccellenti e che richiamano senza mezze misure il design di PlayStation 5.

La versione in sconto è la colorazione bianca, con alcuni dettagli blu per legarsi a doppio filo con il look di PlayStation 5. Oggi, grazie allo sconto Amazon, il prezzo passa dai 179€ di listino ai 142€, per un risparmio di ben 38€. Niente male per un paio di auricolari che possono vantare tutte le ultime novità in casa Razer, come le prestazioni a bassa latenza grazie alla connessione wireless a 2.4 Ghz. Un elemento fondamentale per chiunque voglia approcciarsi al mondo del gaming competitivo.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Sempre in tema di feature, non manca la cancellazione attiva del rumore, altrimenti conosciuta come ANC, che vi permetterà di concentrarvi al massimo durante le vostre intense sessioni di gaming. Stesso discorso è stato riservato alla qualità dei microfoni, con la ENC - cancellazione del rumore ambientale - che migliorerà notevolmente l'esperienza di ascolto e comunicazione con il vostro team.

Non manca inoltre un'attenzione particolare all'estetica, con Razer Chroma RGB, che vi permetterà di personalizzare il LED con il logo Razer posto sugli auricolari con 16,8 milioni di colori. Infine aspetto da non sottovalutare l'autonomia dichiarata, che vi garantirà un uso senza sosta fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa. Nel mentre, il noto marchio Razer ha di recente presentato Kishi Ultra, un controller per smartphone davvero promettente.

