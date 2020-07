Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live sono realtà: ecco le immagini

Samsung sembra non essere più in grado di contenere le informazioni relative ai prodotti che verranno annunciato all’evento Unpacked di agosto. Si è parlato tra giugno e luglio del Galaxy Note 20 Ultra, si sono diffuse voci anche riguardo ai tablet Galaxy Tab S7 e S7 Plus; ora è la volta degli auricolari True Wireless Samsung Galaxy Buds Live.

Il leak giunge direttamente da Evan Blass, o evleaks, che ultimamente ci sta mostrando tantissimi prodotti di diversi marchi. Nelle immagini da lui pubblicate su Patreon e diffuse anche via Twitter, si nota che i Galaxy Buds Live verranno venduti in tre colori: il nuovo Mystic Bronze che abbiamo già visto con il Galaxy Note 20 Ultra, e i classici bianco e nero.

Il design, poi, è particolare: dalla forma a fagiolo, hanno uno speaker posizionato al centro e due microfoni molto probabilmente utilizzati per la cancellazione del rumore. Sarà interessante vedere come si posizioneranno nel padiglione auricolare e se saranno comodi da usare anche per un periodo di tempo più o meno prolungato.

La confezione ovviamente farà anche da caricatore e ha un design quadrato ma dagli angoli tondeggianti. Gli auricolari si posizioneranno facilmente al suo interno anche grazie al magnete che li tiene saldi, per evitare di scollegarli dal caricamento senza accorgersene.

Il prezzo e la data di lancio attualmente non sono noti, ma ci verranno quasi sicuramente svelati in occasione di Unpacked.