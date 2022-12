Auricolari Sony e Xiaomi in offerta su Amazon, arrivano in tempo per Natale

Manca oramai pochissimo a Natale e chiunque dovrebbe avere preparato i regali sotto l’albero. Chi si è preso tardi, però, può affidarsi ad Amazon per doni tech molto intriganti: oltre a OnePlus 9 al prezzo più basso di sempre, sul portale di e-commerce si trovano diversi auricolari Sony e Xiaomi in sconto.

Di seguito elencheremo nello specifico cinque modelli ben differenti, da soluzioni low-cost per chi non può – o non vuole – spendere molto, a modelli di fascia alta per chi vuole fare un regalo mozzafiato.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 18 ore di Batteria, Resistenti all'acqua, Connessione Automatica, Versione Italiana, Nero: 20,49 euro

Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 18 ore di Batteria, Resistenti all'acqua, Connessione Automatica, Versione Italiana, Nero: 20,49 euro Xiaomi Buds 3T Pro (Gloss White) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana: 124,99 euro

Sony WF-C500 - Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Arancione): 49,90 euro

- Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Arancione): 49,90 euro Sony Cuffie Linkbuds S True Wireless Con Cancellazione Del Rumore - Connessione Multipoint Bluetooth® - Ultra Leggere - Durata Della Batteria Fino A 20 Ore - Nero, Senza fili: 119,99 euro

Sony WF-1000XM4 Cuffie con cancellazione del rumore -Batteria fino a 24h - Ottimizzate per Alexa e Assistente Google - microfono integrato per le telefonate - Connessione Bluetooth multipoint Nero: 175,99 euro

Notiamo innanzitutto che non è sempre Amazon a occuparsi della vendita, ma si prende carico della spedizione per ciascun modello sopra citato. Insomma, preoccuparsi per l’affidabilità del rivenditore non dovrebbe essere un problema; per sicurezza, consigliamo comunque di verificarla tramite le recensioni.

Ordinando il dispositivo entro questa sera, poi, sarà possibile riceverlo nella giornata di domani, ma solo per gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Xiaomi Buds 3T Pro e Sony WF-1000XM4. Altrimenti, la consegna è assicurata poco dopo Natale o, nel peggiore dei casi, a inizio gennaio a causa della scarsa disponibilità.

Infine, facciamo presente che il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis senza interessi nel caso delle cuffie proposte a più di 100 euro.

