Ecco a voi gli ultimi auricolari sportivi Adidas: 3 modelli per esigenze differenti

Dopo essersi data agli NFT in collaborazione con Prada, Adidas ha aggiornato la sua linea di cuffie True Wireless sportive con le ultime versioni rinnovate Z.N.E. 01 ANC, Z.N.E. 01 e FWD-02 Sport. L’obiettivo della società è semplice: portare agli amanti dell’attività fisica un prodotto elegante, comodo e di alta qualità.

Gli auricolari Adidas Z.N.E. 01 ANC di fascia alta hanno un form factor in-ear e sono dotato di cancellazione attiva del rumore con modalità ambientale aggiuntiva che consente di rimanere vigili ascoltando i rumori circostanti; ciò si rivelerà utile, ovviamente, nel caso di attività sportiva all’aperto. La protezione IPX5 contro l’acqua consentirà di utilizzare le cuffiette anche in caso di sessioni particolarmente stancanti, mentre la batteria in dotazione ha una durata prevista di 4,5 ore con singola carica e 15,5 ore con ricariche da custodia. Infine, l’alta qualità del suono è garantita dalla tecnologia Zound, presente anche nelle cuffie Marshall e Urbanear.

In alternativa, potrete puntare alla versione più economica Adidas Z.N.E. 01 senza tecnologia ANC e dotate di custodie in silicone e autonomia superiore, pari a circa 5 ore con singola ricarica e 20 ore con custodia. Cambia anche il design, in quanto non è più in-ear ma aperto; in altre parole, sono auricolari perfetti per l’utilizzo all’aperto.

Infine, le Adidas FWD-02 Sport sono la variante “di mezzo” e con design senza stelo, pensate sempre con protezione da sudore e pioggia per consentire l’utilizzo durante allenamenti intensi all’aperto. L’autonomia qui aumenta ancora a un totale di 6 ore senza custodia, alle quali si possono aggiungere altre 19 ore con la ricarica.

Il trio di auricolari True Wireless Adidas è disponibile da tempo anche in Italia ai seguenti prezzi:

Adidas Z.N.E. 01 ANC a 190 Euro

Adidas Z.N.E. 01 a 100 Euro

Adidas FWD-02 Sport a 170 Euro

A proposito di auricolari particolari, nel 2021 Jabra ha presentato gli auricolari Enhance Plus per chi ha problemi di udito.