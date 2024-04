Auricolari wireless con cancellazione del rumore in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Oltre alle AirPods di seconda generazione in offerta, Amazon quest’oggi propone uno sconto molto interessante su un altro paio di auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, che raggiungono il minimo storico.

Le Jabra Elite 4 sono in offerta a 51 Euro, il 49% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino. Si tratta di un’offerta a tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente: nel momento in cui stiamo scrivendo è stato richiesto il 46% delle unità a disposizione a questo prezzo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per domani, 18 Aprile 2024, se si effettua l’ordine entro 10 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di completare il reso entro 14 giorni dalla consegna.



Il modello di auricolari è compatibile con il Fast Pair di Google, lo Swift Pair di Microsoft e supporta la riproduzione Spotify Tap.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!