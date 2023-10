Le aurore invisibili di Urano potrebbero fornire indizi sull'inversione dei poli magnetici

Per la prima volta nella storia, alcuni astronomi hanno osservato un’aurora di luce infrarossa nella gelida atmosfera di Urano. La scoperta, compiuta dell’Università di Leicester, potrebbe fornire indizi preziosi sul funzionamento dei campi magnetici dei pianeti del Sistema Solare, Terra compresa.

Gli scienziati stavano cercando le aurore infrarosse di Urano da ormai oltre trent’anni. L’impresa è finalmente riuscita grazie al telescopio Keck II, situato sulla sommità del vulcano Mauna Kea, nelle isole Hawaii.

Le aurore sono causate da particelle cariche altamente energetiche che vengono attratte verso il basso dal campo magnetico del pianeta, in direzione dei suoi poli magnetici. È poi l’interazione con l’atmosfera planetaria a generare le luci dell’aurora, il cui colore dipende dai gas presenti.

Su pianeti come Urano, dove l'atmosfera è prevalentemente composta da idrogeno ed elio, l'aurora emette luce al di fuori dello spettro visibile, in lunghezze d'onda come l'infrarosso e l’ultravioletto. Ma questa non è l’unica differenza tra le nostre aurore e quelle di Urano.

Sulla Terra, i poli magnetici si trovano molto vicini a quelli geografici, perciò le aurore illuminano i cieli alle alte latitudini. I giganti di ghiaccio Urano e Nettuno sono pianeti insoliti poiché i loro campi magnetici sono disallineati rispetto all’asse di rotazione.

Studiando le aurore di pianeti come Urano, potremmo quindi capire meglio cosa succederà al nostro pianeta durante la prossima inversione del campo magnetico terrestre, quando i poli magnetici della Terra si disallineeranno, come quelli di Urano.



Inoltre, secondo gli autori, le aurore infrarosse potrebbero spiegare perché i giganti ghiacciati sembrano essere molto più caldi del previsto, un’informazione da considerare nella ricerca della vita extraterrestre.