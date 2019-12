Le aurore di Marte sono più strane di quanto pensassimo

I primi uomini su Marte avranno la possibilità di vedere le aurore che illuminano il cielo, ma avranno bisogno occhiali che permettano di vedere gli ultravioletti. Uno studio ha rivelato come le aurore protoniche siano il tipo più comune su Marte. Come per la Terra, le aurore si formano quando il vento solare interagisce con l'atmosfera.

Le aurore, in particolare questo tipo, non sono facilmente rilevabili dalle telecamere UV, tuttavia ci possono aiutare a capire molto del cambiamento climatico sul pianeta rosso e su come l'acqua si sia dispersa nello spazio. Le aurore boreali sono tra gli eventi più spettacolari che è possibile osservare sulla Terra, e ci sono testimonianze antichissime di questo fenomeno, e pensare di poterle osservare anche su altri pianeti è meraviglioso.

Le aurore protoniche si formano quando il vento solare colpisce la nube di idrogeno intorno a Marte, e i protoni carichi vengono neutralizzati rubando elettroni dagli atomi di idrogeno. Questa interazione emette radiazione ultravioletta, e poiché la nube di idrogeno è in parte formata dall'acqua persa nello spazio, i ricercatori pensano di poterla usare per stimare il tasso di perdita dell'acqua nel tempo.

"L'osservazione delle aurore protoniche su Marte ci fornisce una prospettiva unica sull'idrogeno presente e sulla perdita di acqua sul pianeta," dice il fisico Edwin Mierkiewicz del Embry-Riddle Aeronautical University in Florida.

"Attraverso questa ricerca, possiamo avere una comprensione più profonda dell'interazione del Sole con l'atmosfera di Marte e con corpi simili nel nostro sistema solare, o in altri sistemi , che non hanno un campo magnetico."

Le aurore protoniche sono state rilevate per la prima volta dallo Spacecraft MAVEN della Nasa nel 2016, ma questa nuova ricerca ha chiarito che queste sono il tipo più comune sul pianeta rosso. L'analisi ha rilevato come ci siano questi fenomeni durante il 14% del giorno nei dati raccolti da MAVEN, e per l'80% del giorno durante l'estate marziana, quando il pianeta è più vicino al Sole.

"All'inizio, credevamo che questi eventi fossero rari perché non stavamo guardando il giusto momento e il giusto posto," dice lo scienziato planetario Mike Chaffin, dell'Università di Colorado Boulder. "Ma dopo un'osservazione più accurata, abbiamo capito che le aurore protoniche avvengo più spesso di quanto ci aspettassimo inizialmente."

L'aumento di polvere e calore durante l'estate causano lo spostamento del vapore acqueo più in alto, dove si separa in idrogeno e ossigeno grazie alla luce UV emessa dal Sole. In cambio questo aumenta lo spessore dello strato di idrogeno e aumenta la frequenza delle aurore protoniche.

È affascinante pensare che, ora che secondo Elon Musk siamo vicini alla colonizzazione del pianeta rosso, queste spettacolari aurore sono visibili quasi ogni giorno, durante il periodo estivo. "Forse un giorno, quando i viaggi interplanetari saranno più comuni, i viaggiatori che arriveranno su Marte durante l'estate avranno dei sedili per osservare le aurore protoniche che danzano maestosamente, mentre indossano degli occhiali per gli UV ovviamente," afferma Andréa Hughes, del Embry-Riddle Aeronautical University.