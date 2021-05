In Australia, per la prima volta dopo 3.000 anni, nascono i diavoli della Tasmania

Ottime notizie finalmente in Australia: si festeggia la nascita di sette diavoli della Tasmania... i primi nati sulla terraferma in oltre 3.000 anni. I nuovi nascituri sono nati proprio al Barrington Tops National Park, un santuario selvaggio (e protetto!) che si trova nel New South Wales.

Sono tanti i gruppi che stanno cercando di reintrodurre le creature in questo luogo. Lo scopo di tutto ciò è preservare questi feroci animali (il più grande carnivoro marsupiale del mondo), ma anche quello di tenere sotto controllo le popolazioni selvatiche di gatti e volpi (i primi, infatti, nel continente causano morti incalcolabili ogni anno).

Le popolazioni attualmente sopravvissute di Diavoli della Tasmania, infatti, vivono solamente nello stato insulare della Tasmania. Recentemente, purtroppo, queste creature sono state colpite perfino da una malattia che ha spazzato via circa il 90% della popolazione; sono a rischio di estinzione e rimangono solo 25.000 individui allo stato selvatico.

Le nuove sette nascite fanno sperare che una popolazione riproduttiva vitale possa essere ripristinata a Barrington Tops, il che potrebbe alla fine portare i marsupiali in libertà altrove nel continente. Questo ambizioso progetto è ancora all'inizio e ci sono moltissime incognite da superare... sicuramente però il primo passo che si è attuato è davvero importante.