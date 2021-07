In Australia arriva un nuovo coprifuoco, ma questa volta è per i gatti: vediamo perché

In Australia ambientalisti e proprietari dei gatti hanno dato il via a delle ore di accese discussioni. Il motivo è presto detto: la città di Knox, a Melbourne, introdurrà un "coprifuoco per gatti di 24 ore" dall'ottobre 2021 che costringerà i proprietari a tenere sempre i gatti nei loro locali. Pena una multa salatissima.

La causa di questo "lockdown felino" è per ridurre sostanzialmente il numero di animali selvatici che cadono in balia di questi predatori. In Australia, infatti, i gatti uccidono più di 2 miliardi di animali selvatici all'anno: in particolare si sta parlando di 3,1 milioni di mammiferi, 1,8 milioni di rettili e 1,3 milioni di uccelli uccisi ogni giorno.

Si tratta, quindi, di una soluzione con lo scopo di ridurre il numero di vittime. L'86% dei proprietari dei felini - più della metà dei residenti locali - è d'accordo con il coprifuoco... mentre la percentuale restante non concorda con questa nuova regola. Secondo i non sostenitori dell'idea, infatti, sono i gatti selvatici i responsabili della maggior parte dell'uccisione della fauna selvatica, non i gatti domestici.

Sicuramente la polemica continuerà per molto tempo, ma si tratta di una scelta che verrà applicata anche in altre parti dell'Australia... e in altre parti del mondo. La scorsa settimana, infatti, il presidente e amministratore delegato della Ottawa Humane Society, un gruppo per il benessere degli animali, ha chiesto un "coprifuoco dei gatti" di 24 ore nella sua città, in Canada.