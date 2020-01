In Australia è finalmente arrivata la pioggia e dà una mano con gli incendi

Dopo mesi di siccità, diversi parti dell'Australia stanno finalmente vedendo le piogge tanto necessarie e desiderate. Ciò potrebbe aiutare a placare gli incendi, ma i forti acquazzoni hanno già causato diversi danni. Oltre il danno la beffa, in un paese che non merita più dolore.

Il cambiamento del tempo in Australia è iniziato questa settimana quando l'aria tropicale più umida ha finalmente iniziato a raggiungere il continente. Temporali e pioggia sono arrivati ​​giovedì scorso a Victoria e nel Nuovo Galles del Sud, i due stati più colpiti dagli incendi boschivi. L'andamento meteorologico che guida questo spostamento è una grande depressione dell'atmosfera, che rimpiazza una cresta ad alta pressione che ha aiutato a riscaldare il continente.

Le tempeste lente hanno investito la regione, facendo cadere cinque centimetri di pioggia al giorno. Per i vigili del fuoco, questa è in gran parte una buona notizia. L'umidità elevata aiuta a ridurre l'attività del fuoco e le piogge possono ovviamente aiutare a spegnere gli incendi o almeno a prevenirne la diffusione. Le squadre antincendio sono in costante stato di emergenza da mesi, quindi qualsiasi aiuto dal cielo è un sollievo.

Ma anche le forti piogge rappresentano un rischio quando cadono sul un paesaggio sfoglio. Il terreno cotto dal fuoco e dalla siccità non fa un ottimo lavoro assorbendo l'acqua, ciò può portare a frane e inondazioni improvvise. Un clima così instabile è il principale sintomo del cambiamento climatico. Altri luoghi del genere dovranno prepararsi ad un clima sempre più instabile.