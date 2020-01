Australia: cammelli consumano troppa acqua. 10mila di loro saranno abbattuti dai cecchini

L'acqua, in questo cruciale momento, è importantissima per l'Australia che sta attraversando un periodo di grande siccità. Per far fronte a questa grave carenza del prezioso liquido, i funzionari del paese stanno pianificando di uccidere 10.000 cammelli.

I leader aborigeni nei territori di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara nell'Australia meridionale hanno supportato l'abbattimento degli animali, che stanno utilizzando le risorse idriche di cui le comunità hanno bisogno per affrontare la grave siccità. In cerca di acqua, infatti, i cammelli hanno distrutto le recinzioni e si nascondono intorno alle case secondo un rapporto di news.com.au.

Nel tentativo di prevenire ulteriori danni e ridurre i conflitti, i funzionari statali stanno permettendo a dei cecchini di cacciare gli animali dagli elicotteri. L'operazione dovrebbe durare per cinque giorni. Attualmente, la fauna selvatica australiana sta passando un grave momento a causa dagli incendi boschivi del paese che hanno causato la morte di mezzo miliardi di animali.

I cammelli, però, sono una specie invasiva. Gli australiani importarono circa 15.000 cammelli nel 1840 per l'esplorazione del paesaggio arido. Da allora la popolazione di questi animali è cresciuta esponenzialmente, con circa 1.2 milioni di esemplari tra l'Australia settentrionale e l'Australia meridionale. Oltre a "consumare" le risorse idriche, questi animali sono responsabili di oltre 10 milioni di dollari di danni ogni anno.

La siccità di quest'anno ha reso ancora più preziose le risorse idriche del paese, portando a queste soluzioni estreme. Precedentemente, infatti, si è già cercato di controllare la popolazione di questi animali catturandoli per la carne o per esportarli vivi. Tuttavia, ciò non si è dimostrato per nulla efficace e l'uccisione, purtroppo, sembra essere la soluzione migliore per le attuali condizioni in cui riversa l'Australia.