L'Australia coperta di bianco a 'causa' di milioni di ragni, ma c'è un motivo particolare

Diversi residenti di Victoria, in Australia, si sono allontanati dalle loro case per evitare delle inondazioni e, dopo che sono tornati, hanno trovato il paesaggio profondamente mutato... non a causa delle forti piogge, ma per "colpa" dei ragni. L'asfalto, gli alberi e perfino alcune case sono state coperte dalla ragnatela.

Forti piogge e i forti venti, infatti, hanno innescato inondazioni improvvise nello stato australiano la scorsa settimana. Decine di residenti sono rimasti senza casa e purtroppo due persone sono perfino morte dopo che i loro veicoli sono stati inondati dalle acque. I cittadini sono andati via dalla zona ma i ragni, invece, hanno trovato un'altra soluzione.

Gli aracnidi hanno utilizzato un comportamento chiamato "ballooning": viene creata della seta che viene sollevata e trasportata, insieme all'animale, dal vento. "Quando si verificano questo tipo di piogge e inondazioni molto intense, questi animali che trascorrono la loro vita a terra non possono più vivere lì e fanno esattamente quello che cerchiamo di fare: si spostano su un terreno più alto", afferma Dieter Hochuli, un ecologista dell'Università di Sydney.

Quando questo meccanismo viene attuato da milioni di ragni, i fili si fondono insieme in una sorta di "tappeto di ragnatela" che copre tutto quello che si trova sul loro passaggio. Niente paura: la distesa di "seta" si dissolverà da sola entro qualche giorno. Pensate che sia qualcosa di spaventoso? Pensate che se non ci fossero tutti questi ragni sul territorio, ci sarebbe una vera e propria "piaga" di insetti, così come afferma Ken Walker, un curatore di insetti presso il Museums Victoria.

I ragni in casa propria, infatti, non si dovrebbero mai uccidere.