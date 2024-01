In Australia famiglia trova un serpente velenoso dentro il dispenser d'acqua del frigo

In una tranquilla giornata di gennaio, Gail Auricht, residente nelle colline di Adelaide in Australia, ha vissuto un'esperienza da brivido. Nell'area esterna della sua casa, ha scoperto un ospite indesiderato: un serpente, lungo circa 80 centimetri, appeso al distributore d'acqua e ghiaccio del suo frigorifero.

Il rettile, apparentemente in cerca di refrigerio dal caldo torrido, si era incastrato nel dispositivo. Nuova paura sbloccata? Sì, ma per chi vive in Australia. Altri esemplari della stessa specie sono stati avvistati nella terra dei canguri questa settimana, nascosti sotto la macchina del caffè di un ristorante e addirittura su un veicolo.

Protagonista della storia è serpente nero dal ventre rosso, specie velenosa che non è nota per essere aggressiva e raramente morde se non provocata (sapete che il veleno di queste creature si è evoluto per uccidere?). La sua dieta comprende principalmente rane, lucertole, piccoli mammiferi e altri serpenti, anche della stessa specie. Non ci sono casi confermati di morte causati dal suo morso, meno velenoso rispetto ad altri della stessa famiglia.

La signora Auricht ha raccontato di aver sentito un sibilo che pensava fosse un compressore d'aria e di essere rimasta scioccata nel vedere il rettile appeso all'uscita del ghiaccio. La cosa incredibile è che non si tratta di una caso isolato: con l'aumento delle temperature le creature si rifugiano in luoghi più freschi, come dietro un condizionatore d'aria, sotto un frigorifero, nel water (sì, è già capitato una volta), sotto un barbecue o in una crepa di un muro di sostegno.

Gli esperti consigliano di tenere porte e finestre chiuse, di conservare cibo e rifiuti in modo sicuro e di chiamare un professionista in caso di incontro spiacevole come questo.