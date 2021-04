Australia: un polpo gigante ha attaccato un uomo in acqua, ecco il video

Mai disturbare gli animali. Questa è la prima regola quando si avvistano le creature nel loro habitat naturale. Il motivo è semplice: sono animali imprevedibili, che potrebbero avere reazioni aggressive a causa di un contatto che sconoscono. A confermare quanto detto è Lance Karlson, che ha avuto uno spiacevole incontro con un polpo.

Mentre il 34enni si trovava in vacanza con la moglie e la figlia su una spiaggia a Dunsborough, in Australia, il 18 marzo, il geologo ha avvistato sulla riva - all'interno dell'acqua - quello che sembrava essere un polpo con delle dimensioni davvero ragguardevoli.

I polpi non sono conosciuti per essere creature aggressive, almeno contro l'essere umano, così l'uomo e la figlia decisero di avvicinarsi e filmare il magnifico animale con il telefonino. Nel video la creatura ha cercato di respingere gli "invasori" attuando un poderoso slancio verso di loro e, fortunatamente, Karlson è riuscito facilmente a schivarlo.

Il peggio è arrivato dopo. Mentre il geologo stava nuotando in mare, il polpo lo ha colpito diverse volte, colpendolo sul collo, sulla schiena e sulle braccia. Uscito dall'acqua le ferite erano abbastanza visibili, con solchi rossi visibili sulle parti colpite. Durante la sua intervista con il New York Time, Karlson ha spiegato di aver paura che le persone si facciano un'idea sbagliata sui polpi, poiché - anche dopo questo piccolo incidente finito bene - le persone dovrebbero "dare un po' di amore a queste bellissime creature e non trattarle con disprezzo".

Secondo Peter Ulric Tse, professore di neuroscienze cognitive al Dartmouth College che ha studiato il comportamento dei polpi, la creatura non voleva attaccare l'uomo, ma solamente avvisargli di stare lontano.