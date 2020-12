Australia propone legge per costringere Google e Facebook a pagare le notizie

L’Australia ha annunciato che nella giornata di domani, mercoledì 9 dicembre 2020, il Parlamento riceverà un progetto di legge sulla contrattazione dei media che potrebbe costringere società Big Tech come Google e Facebook a pagare le agenzie di stampa per tutte le notizie pubblicate e utilizzate sulle loro piattaforme.

Ad annunciarlo è stato il ministro delle finanze australiano Josh Frydenberg, il quale ha dichiarato: “In qualità di Segretario del Tesoro, ho il diritto di specificare quali servizi saranno soggetti al disegno di legge [...] Ricerca Google e NewsFeed di Facebook saranno soggetti al disegno di legge. La base per la scelta di questi due servizi è il rapporto di contrattazione ineguale tra la piattaforma e i media. Mentre facevo questa scelta, ho anche ascoltato i suggerimenti dell'Australian Consumer Council, del Ministero delle finanze e di altre istituzioni”.

Secondo lui questa legge dovrebbe raggiungere persino YouTube e Instagram, altri due servizi usati da miliardi di utenti e associati ai due colossi della tecnologia citati inizialmente, ma attualmente risultano al di fuori del campo di applicazione di tale norma. Nel caso in cui in futuro dovessero esserci prove sufficienti per dimostrare che altre piattaforme digitali causano un potere contrattuale ineguale tra giornalisti e piattaforme online, allora la legge potrebbe includere anch’esse.

Non è ancora ben chiaro quanto le altre piattaforme debbano pagare alle agenzie di stampa per utilizzare i contenuti delle notizie; inoltre, il governo non è ancora intervenuto in questa vicenda. Il nuovo disegno di legge stabilisce solo un nuovo quadro normativo per la negoziazione dei prezzi, sebbene manchi ancora una vera e propria idea di come negoziare tali prezzi. Necessitando ancora di un voto in Senato, questo progetto di legge non è ancora stato approvato ufficialmente ma sembrerebbe prossimo a passare alla fase successiva.

Nonostante la forte opposizione di Google e Facebook, le quali avrebbero pure detto di non voler più diffondere notizie australiane nel caso in cui questa legge venga varata ufficialmente, l’Australia ormai sembrerebbe decisa a lavorare per renderla realtà. Se dovessero accettare di pagare gli editori, allora anche Europa e Stati Uniti potrebbero pensare a leggi simili alla luce del precedente australiano.

Nel mentre, sia Google che Facebook sono nel mirino degli Stati Uniti: se la società di Mark Zuckerberg attualmente non è ancora nel pieno di una causa antitrust, su cui però oltre 40 Stati americani stanno lavorando assieme alla Federal Trade Commission, il colosso di Mountain View sta già affrontando uno dei più grandi casi antitrust nella storia degli Stati Uniti d’America.