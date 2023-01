In Australia è stato trovato un rospo gigante, ma non è finita bene

I ranger in Australia hanno segnalato la scoperta di un rospo delle canne davvero gigantesco: lungo quanto un braccio e pesante 2,7 chilogrammi. Si tratta di un esemplare grande 9 volte la media dei suoi simili, ma per la creatura "da record" non è finita bene ed è stata soppressa da parte degli operatori.

I rospi della canna (Rhinella marina) sono animali altamente invasivi per l'Australia. Furono introdotti nel Queensland nel 1935 per controllare il coleottero delle canne, ma il loro numero sfuggì rapidamente al controllo umano con conseguenze devastanti per altri animali selvatici che, ancora oggi, si riversano nell'ambiente circostante e si stanno evolvendo a velocità mostruose.

"Ho allungato la mano e ho afferrato il rospo delle canne e non riuscivo a credere quanto fosse grande e pesante", riporta il ranger Kylee Gray, che ha effettuato la scoperta all'interno del Conway National Park del Queensland. "Un rospo di canna di quelle dimensioni mangerà tutto ciò che può entrare nella sua bocca, e questo include insetti, rettili e piccoli mammiferi."

A causa delle sue dimensioni, i ranger credono che fosse una femmina. Nonostante la sua età sia sconosciuta, gli addetti ai lavori credono che l'esemplare fosse in circolazione da molto tempo, visto che possono vivere fino a 15 anni in natura.

Pensate che la soppressione di questo rospo sia stata crudele? Considerate che sono capaci di produrre fino a 30.000 uova in una stagione e sono rettili incredibilmente velenosi, e in passato hanno causato l'estinzione locale di alcuni dei loro predatori.

L'uccisione ingiusta è quella condotta nei danni di Freya, non questa.