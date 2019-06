In Australia è stata scoperta una nuova specie di dinosauro

In Australia è stato scoperto un nuovo dinosauro erbivoro: il Fostoria dhimbangunmal. I suoi fossili sono stati scoperti 35 anni fa da un minatore di opali. Per anni nessuno li aveva presi in considerazione per test più approfonditi, fino a che un team di ricercatori non ha deciso di studiare i resti della bestia preistorica.

Ad arrivare alla conclusione che l'impressionante fossile, con una bellissima cromatura che oscilla tra il blu e il verde petrolio, contenesse i resti di una specie ancora sconosciuta, è stato il team di ricercatori dell'Università del New England.

Fostoria dhimbangunmal: il nome omaggia direttamente il minatore che per primo ha scoperto i resti del dinosauro per purissimo caso, mentre scavava la terra a 12 metri di profondità in una miniera di opale. Il Fostoria è vissuto dai 110 ai 105 milioni di anni fa in Australia, ed appartiene al gruppo degli iguanodonti.

Si muoveva in posizione eretta su due zampe, e nonostante le illustrazioni diffuse in queste ore lo facciano sembrare un temibile e feroce predatore, in realtà il Fostoria era un erbivoro.

I ricercatori parlano dei resti di dinosauro meglio conservati tra quelli fossilizzati nell'opale.

Erano oltre 60 le ossa opalizzate provenienti da uno specifico dinosauro di età adulta, ma assieme a queste, anche i resti di diversi altri esemplari, con dimensioni differenti. Forse una famiglia.