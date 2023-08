In Australia è stata scoperta una nuova specie di serpente inaspettata

Sappiamo che l'Australia è una terra ricca di rettili e ragni, ma non pensavano che ospitasse una nuova specie di sferza del deserto, scientificamente noto come Demansia cyanochasma, un serpente velenoso che è stato scientificamente distinto per la prima volta da altri parenti simili.

Nonostante il suo veleno possa causare dolore agli esseri umani, è letale solo per la sua preda, che è costituita principalmente da lucertole. La terra dei canguri vanta più specie di rettili di qualsiasi altro luogo del nostro pianeta, e la maggior parte di questi ha trovato nel veleno uno strumento utile per sopraffare la preda o per difendersi dalle minacce (che si è evoluto per uccidere).

Il genere sferza, noto scientificamente come Demansia, non è molto famoso, ma rappresenta la diversità più ampia tra gli elapidi terrestri dell'Australia, ovvero la famiglia che include la maggior parte dei serpenti velenosi. Circa vent'anni fa, gli erpetologi si sono resi conto che quello che pensavano fosse solo un piccolo numero di specie era in realtà molto più ampio.

Nonostante il genere sia stato ampliato a 14 specie in quel momento, il dibattito se due dei serpenti definiti allora fossero specie reali o sottospecie di altri. James Nankivell dell'Università di Adelaide ha guidato un team che ha deciso di "mettere in riga" il genere combinando test genetici con metodi più tradizionali.

Così gli esperti hanno ridefinito due specie esistenti, D. psammophis e D. reticulata, per farle corrispondere meglio ai dati genetici, e nel processo hanno scoperto che D. cyanochasma è geneticamente molto distinto da altri serpenti... ma a proposito, come fanno a cambiare pelle?