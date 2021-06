Australia: scoperto uno dei dinosauri più grandi mai vissuti, era grande come un palazzo

É stato trovato un nuovo dinosauro davvero gigantesco in Australia. Secondo quanto riportano i ricercatori sul sito, questa creatura è una delle più grandi mai trovate al mondo. Il dinosauro fa parte della famiglia dei sauropodi (quelli "col collo lungo" per intenderci) e visse nel periodo Cretaceo tra 92 e 96 milioni di anni fa.

L'altezza del dinosauro era di circa 5-6,5 metri, mentre la lunghezza era di circa 25-30 metri (insomma, un edificio di due piani camminante). La nuova creatura, quindi, è il più grande dinosauro mai trovato in Australia e finisce nella "top 5" dei più grandi del mondo, entrando a far parte del gruppo "esclusivo" dei titanosauri precedentemente scoperti solo in Sud America.

Il nome della gigantesca creatura è "Australotitan cooperensis". Il team dell'Eromanga Natural History Museum e del Queensland Museum ha utilizzato una nuova tecnologia digitale per scansionare in 3D ogni osso per un confronto. Successivamente gli esperti hanno confrontato le ossa del dinosauro con quelle delle altre specie simili, confermando l'unicità.

L'Australotitan cooperensis venne scoperto per la prima volta più di un decennio fa, esattamente nel 2006 in una proprietà di allevamento di bestiame a Eromanga, nello stato del Queensland. "Scoperte come questa sono solo la punta dell'iceberg", ha affermato infine Scott Hocknull, curatore del Queensland Museum e paleontologo. Non è sicuramente l'unico osso gigante trovato, come quello dello Utah e in Argentina.