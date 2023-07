In Australia sono state soppresse 45 balene spiaggiate: una vera tragedia

Solo pochi giorni fa erano 45 i cetacei che erano scampati alla tragedia ad Albany, sulle spiagge dove si erano precedentemente spiaggiati insieme ad altri 50 esemplari che sono deceduti nelle scorse ore. Dopo un breve tragitto in mare però, si sono nuovamente spiaggiati a Cheynes Beach.

Pur non raggiungendo le 200 balene morte in Tasmania qualche mese fa, sono stati più di 250 i volontari insieme ad un team composto da oltre 100 tra veterinari ed esperti di vita marina che hanno tentato in ogni modo di salvare le 45 balene sopravvissute sulle spiagge australiane. Hanno infatti cercato di spingerle a riprendere il largo nel disperato tentativo di metterle in salvo, ma purtroppo non è servito a nulla.

Purtroppo, gli esemplari si sono nuovamente spiaggiati dopo un breve tragitto a Cheynes Beach, costringendo quindi i funzionari forestali a ordinare la loro soppressione totale al fine di evitare ulteriori sofferenze.

"Probabilmente una delle decisioni più difficili nei miei 34 anni nella gestione della fauna selvatica, davvero, davvero molto difficile", ha dichiarato un commosso Peter Hartley, coordinatore dell’intervento di salvataggio delle balene.

"È stata una decisione difficile per tutti i soggetti coinvolti, ma il benessere delle balene doveva avere la precedenza. L’eutanasia era l’opzione migliore per evitare di prolungare la loro sofferenza", ha dichiarato lo stesso dipartimento del Parks and Wildlife Service dell'Australia occidentale.

Il branco di quasi 100 individui era stato segnalato martedì in acque poco profonde al largo di Cheynes Beach, a circa 400 chilometri a sud-est di Perth. Da subito è partita una vera e propria corsa contro il tempo che, purtroppo, non ha portato ai risultati sperati. Nonostante le sofferenze nel mondo animale siano spesso attribuibili all'essere umano, come dimostrano le balene a rischio d’estinzione scoperte recentemente, questa volta l’uomo non c’entra. Non direttamente almeno…