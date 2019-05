Australia: stampate 46 milioni di banconote con tre refusi ortografici

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Australia. La Reserve Bank del paese ha infatti stampato 46 milioni di banconote da 50 Dollari con ben tre refusi ortografici. Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, sono presenti ben tre errori di ortografia.

"It is a great responsibilty to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here", è la fase incriminata, in cui "responsibilty" è scritto in modo errato, senza la terza i.

Lo scivolone è stato notato da un comune cittadino, che leggendo con una lente d'ingrandimento la banconota si è accorto del clamoroso scivolone, che immediatamente è finito su Instagram dove ha fatto il giro del web.

L'errore è presente in una porzione di testo (davvero difficile da leggere) che riprende alcune parti di un discorso di Edith Cowan, la prima donna australiana ad essere diventata deputata nel 1921 ed a cui è stata dedicata la banconota.

Il refuso sarebbe presente su circa 46 milioni di banconote da 50 Dollari, per un valore complessivo di 2,3 miliardi di Dollari australiani, l'equivalente di 1,4 miliardi di Euro.

La Banca Centrale ha ovviamente riconosciuto l'errore, che verrà corretto nelle prossime stampe.

Ad Ottobre dovrebbe andare in stampa anche una nuova banconota da 20 Dollari, si spera senza errori.

