Australia: Sydney rischia di essere invasa da ragni velenosi, ecco perché

Recentemente l'Australia è stata colpita da diverse piogge torrenziali e inondazioni significative che hanno spazzato via la maggior parte del New South Wales. A seguito di ciò, un esercito dei ragni più velenosi del mondo potrebbe presto scendere su Sydney (come se l'invasione dei topi non bastasse).

L'avvertimento arriva dall'Australian Reptile Park, che ha annunciato che gli aracnidi si stavano preparando per una migrazione di massa. Il motivo è semplice: le varie inondazioni stanno spingendo, come un imbuto, i ragni verso la città. Ovviamente, il rifugio più comodo per queste creature sono le case delle persone.

Il veleno del ragno in questione (il ragno dei cunicoli) è molto potente, e causa eventi neurotossici fatali negli esseri umani. I sintomi risultanti includono salivazione abbondante, sudorazione e spasmi muscolari seguiti da un picco della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca che, se combinato con difficoltà respiratoria, può rivelarsi fatale.

"Con l'incredibile inondazione che abbiamo subito in tutta l'area di Greater Sydney, [i ragni] sono stati costretti a lasciare il loro habitat e stanno cercando rifugio in aree più secche", ha dichiarato il direttore del parco Tim Faulkner. "Sfortunatamente, questo potrebbe significare che troveranno presto la loro strada nelle case residenziali".

Insomma, pare che i cittadini di Sydney ultimamente stiano vivendo un vero e proprio incubo. A proposito, recentemente in Australia è stata trovata una nuova specie, adorabile e innocua, di ragno pavone.